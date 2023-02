Corsica Cup Windfoil L'Île-Rousse Office de Tourisme Intercommunal de L'Ile Rousse-Balagne L'Île-Rousse Catégories d’Évènement: Haute-Corse

L'Île-Rousse

Corsica Cup Windfoil, 17 février 2023, L'Île-Rousse Office de Tourisme Intercommunal de L'Ile Rousse-Balagne L'Île-Rousse. Corsica Cup Windfoil Plage L’Île-Rousse Haute-Corse

2023-02-17 – 2023-02-20 L’Île-Rousse

Haute-Corse L’Île-Rousse Haute-Corse Corse L’Ile-Rousse accueille la Corsica Cup de Windfoil organisée par le Club Nautique de L’Ile-Rousse en partenariat avec la FFV http://www.cnir.org/ L’Île-Rousse

dernière mise à jour : 2023-02-06 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Corse, L'Île-Rousse Autres Lieu L'Île-Rousse Adresse Plage L'Île-Rousse Haute-Corse Office de Tourisme Intercommunal de L'Ile Rousse-Balagne Ville L'Île-Rousse Office de Tourisme Intercommunal de L'Ile Rousse-Balagne L'Île-Rousse lieuville L'Île-Rousse Departement Haute-Corse

L'Île-Rousse L'Île-Rousse Office de Tourisme Intercommunal de L'Ile Rousse-Balagne L'Île-Rousse Haute-Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lile-rousse-office-de-tourisme-intercommunal-de-lile-rousse-balagne-lile-rousse/

Corsica Cup Windfoil 2023-02-17 was last modified: by Corsica Cup Windfoil L'Île-Rousse 17 février 2023 Haute-Corse L'Île-Rousse L'Île-Rousse Haute-Corse Office de Tourisme Intercommunal de L'Ile Rousse-Balagne Plage L'Île-Rousse Haute-Corse

L'Île-Rousse Office de Tourisme Intercommunal de L'Ile Rousse-Balagne L'Île-Rousse Haute-Corse