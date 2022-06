CORSEPT EN FÊTE Corsept Corsept Catégories d’évènement: Corsept

Loire-Atlantique Corsept La commune de Corsept fête le début des vacances d’été avec une fête populaire au port de la Maison Verte.

Concerts gratuits organisés par la mairie. Restauration et buvette sur place. 19h : Groupe Pan Vaca (musique afro-cubaine) 20h45 et 23h : Batucada Oléado (percussions brésiliennes) 21h30 : Julien Loko (musique irlandaise) 23h30 : Feu d’artifice 00h : Tint’A Marc (duo chansons) pour terminer la soirée dans le partage et la bonne humeur accueil@corsept.fr +33 2 40 27 51 96 http://www.corsept.fr/ La commune de Corsept fête le début des vacances d’été avec une fête populaire au port de la Maison Verte.

