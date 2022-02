Corse Aquatic Camping La Chênaie, 1 août 2022, Talasani.

Corse Aquatic

du lundi 1 août au vendredi 12 août à Camping La Chênaie

Envie de soleil, de plaisir et de découvertes ? ———————————————– ### L’Île de Beauté te donne rendez-vous cet été pour un voyage magnifique en plein coeur d’un petit paradis. Ce séjour te permettra de découvrir le kayak de mer, encadré par un moniteur Breveté d’Etat. Tu navigueras sur les eaux turquoises de la Méditerranée. Prêt à défier tes amis sur l’eau ? Tu auras également la possibilité de réaliser ton baptême de plongée. Après t’avoir transmis ses précieux conseils, le moniteur t’accompagnera pour une découverte du monde subaquatique. Ouvre tes yeux, tu vas pouvoir apercevoir la faune comme jamais tu ne l’as vue ! Durant ton séjour, tu descendras dans le Sud de l’Île, à Bonifacio. Lors de la croisière en bateau, tu découvriras le côté terre et mer de cette capitale pittoresque notamment en allant jusqu’aux grottes marines si célèbres en Corse. La visite de la ville s’achèvera par une déambulation dans la citadelle et un instant shopping/souvenirs. Tu profiteras sur le camping de la piscine hors-sol, de son terrain de beach-volley, de sa salle de jeux avec baby-foot et ping-pong pour passer d’agréables moments avec tes amis. L’équipe d’animation te proposera un programme riche en activités : grands jeux, veillées, soirées à thème et baignades dans des eaux turquoises…

1029 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Camping La Chênaie 20230 Talasani Talasani Haute-Corse



