Cors’Aquatic olmeto, 16 août 2021-16 août 2021, Olmeto.

Cors’Aquatic

du lundi 16 août au vendredi 27 août à olmeto

1 séjour du 16 au 27 août 2021 Baptême de plongée sous-marine avec un club local : les fonds marins du Golfe du Valinco, très limpides et particulièrement riches laisseront un souvenir inoubliable. Canyoning (pour les plus de 12 ans) : 1 demi journée encadrée par un moniteur breveté. Parcours aventure (pour les moins de 12 ans) : une séance pour pratiquer jusqu’à 50 ateliers répartis sur deux parcours. Stand up Paddle : 1 séance en mer accompagnée d’un moniteur diplômé qui permet de profiter pleinement du calme et de la beauté des paysages. Bouée tractée : 1 séance juste pour le fun de la glisse ! Selon les opportunités sur place : canapé, sombrero ou xscream ! Via Ferrata : 1 séance sur un parcours proposants ponts de singe, lianes, passerelles, tyroliennes… Une journée d’excursion à Bonifacio pour découvrir, lors d’une visite des grottes en bateau, le parc marin international des Bouches de Bonifacio : les grottes falaises, les calanques, les eaux turquoises… des décors de rêve ! Baignades en eau douce : Une sortie dans un site naturel où les cours d’eau ont creusé au fil du temps des vasques dans la roche lisse. Excursion à Propriano. Découverte de la faune marine avec masque et palmes. – Baignades, sports collectifs (volley et football) sur la plage – Tennis de table au centre. – Activités manuelles et d’expression. – Veillées à thèmes chaque soir, selon le planning de l’équipe pédagogique et les souhaits des jeunes.

A partir de 1265 € Transport inclus

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

