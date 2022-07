Corruda Lestelle-Bétharram, 3 septembre 2022, Lestelle-Bétharram.

10 10 EUR Les épreuves se déroulent sur les montagnes de 4 communes : Lestelle-Bétharram, Asson, Arthez d’Asson et St Pé de Bigorre. Le parcours se situe sur deux départements et deux régions différentes. Il traverse les montagnes de la vallée de l’Ouzom puis fait un détour sur les Hautes-Pyrénées. Il alterne zones forestières, estives, crêtes sauvages et passe par le sentier en balcon sur le cirque de St Pé de Bigorre. Au programme : Un trail en duo/solo de 27km, un trail de 15km en solo, une marche libre de 13km. 8h : départ des randonneurs, 8h45 départ de la corruda en duo et solo, 9h30 départ de la marche, 9h45 départ de l’individuelle, 14h30 course des enfants.

Nouveauté 2021: la descente de la nouvelle piste de l’Isarce.

Fast food et buvette seront présents à l’arrivée.

Inscriptions en ligne jusqu’au 2 Septembre et possibilité d’inscription le jour même sur place.

+33 7 89 23 72 58

©la corruda

dernière mise à jour : 2022-07-03 par