Corrosion Of Conformity + Plainride PETIT BAIN, 10 mai 2023, PARIS.

Corrosion Of Conformity + Plainride PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 19:00 (2023-05-10 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Garmonbozia (L2-V-R-22-7252 / L3-V-R-22-7253) présente ce concert. CORROSION OF CONFORMITY + PLAINRIDEJuin 1982, les jeunes membres de CORROSION OF CONFORMITY débutent un projet initial de Punk/Hardcore. Le groupe évolue rapidement vers un style plus Crossover/Thrash Metal, puis se tourne vers leur son actuel qui mélange Heavy Metal, Southern Rock et Blues. Après avoir concentré son énergie exclusivement sur DOWN à partir de 2005, Pepper Keenan (guitariste/chanteur) retrouve CORROSION OF CONFORMITY en 2015 pour des dates au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe sortira en 2018 « No Cross No Crown », son dernier album en date.PMR 01 80 48 49 81

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

