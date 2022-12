« D’abord, il faut naître » : théâtre à Corronsac le 7 janvier Salle des fêtes de Corronsac Corronsac Catégories d’évènement: Corronsac

La troupe de théâtre « La Voix Lactée » jouera la pièce danoise « D’abord il faut naître », de Line Knutzon, le samedi 7 janvier 2023 à 21 h à la salle des fêtes de Corronsac. La troupe de théâtre « La Voix Lactée » jouera la pièce danoise « D’abord il faut naître », de Line Knutzon et traduite en français par Terje Sinding,

le samedi 7 janvier 2023 à 21 h à la salle des fêtes.

5 € l’entrée.

Avec : Hélène de Boissezon, Sylvie Cardinet, Anne Cotte, Maylis Galaup, Jean-Pierre Grizou, Dominique Heulet. Mise en scène : Catherine Chevalier. Salle des fêtes de Corronsac 21 chemin de Sémial 31450 Corronsac Haute-Garonne samedi 7 janvier 2023 – 21h00 à 23h00 Mairie Corronsac

