Haute-Garonne Salon du Livre de Corronsac (8e édition) le 4 novembre Corronsac – salle des fêtes Corronsac, 4 novembre 2023, Corronsac. Salon du Livre de Corronsac (8e édition) le 4 novembre Samedi 4 novembre, 13h00 Corronsac – salle des fêtes Entrée gratuite Animations • Dictée – Adolescents et adultes . Sur inscription, places limitées. Prix pour les gagnants : 2 bons d’achat de 20 €, à dépenser sur le Salon. Animée par Hélène Buzet

• Diaporama sur la Mongolie – par René Savelli, à 14 h

• Lecture – par Patrick Chéreau, à 16 h 30

• Concours de nouvelles – Remise des recueils de l’édition 2023 à leurs auteurs

• Interview d’auteurs* – Animées par Sophie Michon

• Théâtre japonais Kamishibai

• Animations jeunesse – Animées par Nadège Durban Benizio et Émilie Pislor Exposants • Les Coteaux aux côtés d’Élodie – Vente de livres d’occasion au profit du Téléthon

• Le Lecteur du Val – Concours de nouvelles Maison d’édition • L’Orpailleur

Collection chez Az’Art atelier éditions,

Maison d’édition toulousaine Les auteurs (Adultes et ados) • Andray Marc (Lavernose Lacasse) – « Carrefour des âmes » • Amiot Stéphane (Cornebarrieu) – « Observations pour un futur carnet tératologique » • Arnaud-Médici Jeanny (Saint-Jean du Falga) – « Amis’Mots : un voyage au coeur de la vie » • Barthe Gérard, Gillon Luc, Liesse Gisèle, Maurel Liliane et Marcel, Nicolas Michel, Razungles Dominique et Subiela Jean -Claude (Corronsac) – « Corronsac, les confidences du temps » • Calland Cécile (Toulouse) – « Lettres mortes » • Camus Cyril (Toulouse) – « Caliban N°63 : Dynamiques de l’effondrement dans le fantastique, la fantasy et la SF » • Cathalo Georges (Saint-Vincent) – « Noms propres au singulier » • Caujolle Patrick (Mascarville) – « Le saigneur est avec vous » • Chéreau Patrick (Molieres) – « Margot, une enquête de Basile Campéador» • Choulant Dominique (Saint-Julien-sur-Garonne) – « Romy Schneider – Une quête d’absolu » • Claustres Martine (Gourbit) – « D’un monde à l’autre » • De Meerleer Patrick (Toulouse) – « La Nouvelle-Amazonie »* • Denat Joseph (Toulouse) – « Fontargente » • Guilhem Rosie (Puylaurens) – « Le Roi Dragon – Tome 3 » • Labat Corinne (Toulouse) et Carlos de Matos – « Fragments de sciences (vol.1,2,3 et 4) » • Lamoureux Sophie (Garrevaques) – « Lancelot et Genièvre, Les Chevaliers de la Table ronde » • Marche Hélène (Aucamville) – « Lyana – Un destin particulier » .

• Mar nez-Médale Christine (Labarthe sur Lèze) – « Une Légende espagnole » • Martorell Vincent (Toulouse) – « La vie peu ordinaire de Madeleine Lenoir»* • Marty Audrey (Toulouse) – « Nouma Hawa, reine des fauves, la véritable histoire de la première dompteuse du monde » • Medrano Frederic (Gratens) – « Lautréamont »

• Muller Gérard (Escalquens) – « Sous le sable des Tropiques » • Pech Rémy (Toulouse) – « 1912, le premier Brennus à Toulouse » • Rannou Claude (Le Burgaud) – « Les orphelins de grand chemin » • Ribiere Aurélie (Saint-Michel-de-Lanès) – « Gaia enquête au vert – Meurtres et châtiments » • Saffon Sébastien (Avignonet-Lauragais) – « Ceux de la Borde Perdue (tome 1, tome 2) » .

• Saint-Laurent Josiane (Colomiers) – « Sombre nuit blanche »

• Savelli René (Auzas) – « Sain Bainaa Uu, ma Mongolie » • Serignac Christine (Colomiers) – « Mes 30 gourmandises » • Simonneau Sydney (Grisolles) – « Les stigmates du Paradis » • Temple Jean-Pierre (Saint Orens) – « Le chant du Bouvier – La piste Cathare » • Teisseire-Dufour Patrice (Portet-sur-Garonne) – « Les plus beaux villages des Pyrénées » • Vallier Marie-Thérèse (Moussoulens) – « Du tuffeau à la pierre sèche » 0. Les auteurs Jeunesse • Beurey Michèle (Pépieux) – « Elles – 2 fleurs & 3 jardins » • Montalieu Dominique (Garidech) et Tran Laurence (Montastruc la Conseillère) – « Chat Alors ! en vacances » • Peynot Patrick (Quint-Fonsegrives) – « Mots d’animaux, Maux d’enfants » • Savelli Marine (Auzas) – « Et lorsque ce fut la 1002e nuit » Salon de thé Crêpes sucrées, gâteaux, snacks salés, boissons fraîches et boissons chaudes Corronsac – salle des fêtes Chemin de Segueilla Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T13:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:00:00+01:00

