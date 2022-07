Corrida Vitryate Vitry-le-François, 18 septembre 2022, Vitry-le-François.

Corrida Vitryate

Place d’Armes Vitry-le-François Marne

2022-09-18 – 2022-09-18

Vitry-le-François

Marne

Organisée par l’Athlétisme Club Vitryat. Course enfants 600 m à 9h. Course populaire 3 km : 9h15. Corrida 10 km : 10h. Récompenses pour tous les coureurs et podiums par catégories. Inscriptions sur www.le-sportif.com.

Organisée par l’Athlétisme Club Vitryat. Course enfants 600 m : 9h. Course populaire 3 km : 9h15. Corrida 10 km : 10h. Inscriptions sur www.le-sportif.com.

http://www.le-sportif.com/

Organisée par l’Athlétisme Club Vitryat. Course enfants 600 m à 9h. Course populaire 3 km : 9h15. Corrida 10 km : 10h. Récompenses pour tous les coureurs et podiums par catégories. Inscriptions sur www.le-sportif.com.

Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-07-06 par