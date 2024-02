Corrida Toucy, samedi 9 mars 2024.

Corrida Toucy Yonne

L’amicale des Pompiers de Toucy organise pour la première fois une corrida dans les rues de Toucy. Course qui sera non chronométrée déguisée pour ceux qui le souhaitent.

Course autour de l’étang pour les enfants, récompense pour les trois premiers…

Retrait des dossards le jour de l’épreuve

Inscriptions sur Helloasso ou sur place jusqu’à 18h00.

Il y aura également une course de 6 kms pour les adultes et les enfants de plus de 16 ans , avec à la clé une récompense pour les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes. Celle-ci débutera à 19h30.

Animation avec un DJ, espace restauration/buvette, structure gonflable pour que les enfants puissent s’amuser sous la surveillance de leurs parents.

On vous attend nombreux !!! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

place des Frères Genêts

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.toucy@ville-toucy.fr

L’événement Corrida Toucy a été mis à jour le 2024-02-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !