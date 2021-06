Corrida Symphonique Istres, 18 juin 2021-18 juin 2021, Istres.

Corrida Symphonique 2021-06-18 – 2021-06-18 Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat

Istres Bouches-du-Rhône Istres

Une ganaderia qui est dans un grand moment !

Pour Juan Leal, il y aura un avant et un après 18 octobre, date de son triomphal solo dans nos arènes. Ce jour là, il est entré dans le coeur des Istréens.

Juste récompense qu’il soit intégré dans ce cartelazo ! Il sera au paseo avec deux génies du toreo actuel, deux monstres sacrés de la tauromachie, deux personnalités fortes !!!

Pour Morante se sera le retour à Istres ! Morante c’est Morante. Quand il s’inspire son toréo devient éternel. C’est ça, la marque des grands !

L’autre matador, qui est passé par des étapes très dures tout au long de sa carrière est aujourd’hui au sommet de son art. Antonio Ferrera défie et révolutionne les codes du toreo. Avec lui, plus de logique, plus de terrain…

L’inspiration associée à sa science en font un torero hors norme !

Cartel unique ! Passionnant avec une opposition des styles !

La danseuse classique Angélique Blasco, Le baryton Frédéric Cornille, La peña Chicuelo rendent hommage à l’art.

Morante de la Puebla

Antonio Ferrera

Juan Leal

Zalduendo

+33 4 42 81 76 00

