2023-03-26 11:00:00 – 2023-03-26 19:30:00

Landes EUR 35 65 11h Tentadero de 2 vaches de Jose Cruz avec Victor Cerrato

12h Apéritif-tapas et repas de la Pena Gamardaise, animation par les Sevillanes de Paseo Andaluz

