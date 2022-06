Corrida Portugaise « sans mise à mort » Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer

Corrida Portugaise « sans mise à mort » Saintes-Maries-de-la-Mer, 27 juillet 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. Corrida Portugaise « sans mise à mort »

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

2022-07-27 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-27 23:00:00 23:00:00 Saintes-Maries-de-la-Mer

Bouches-du-Rhône 5 Toros de Jalabert Frères et de Gallon Frères

un Mano à mano « Diego VENTURA et Léonardo HERNANDEZ »

Avec les Forcados AMADORES DE ALVOCHETE Corrida Portugaise sans mise à mort 5 Toros de Jalabert Frères et de Gallon Frères

un Mano à mano « Diego VENTURA et Léonardo HERNANDEZ »

Avec les Forcados AMADORES DE ALVOCHETE Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Other Lieu Saintes-Maries-de-la-Mer Adresse Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Ville Saintes-Maries-de-la-Mer lieuville Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône

Corrida Portugaise « sans mise à mort » Saintes-Maries-de-la-Mer 2022-07-27 was last modified: by Corrida Portugaise « sans mise à mort » Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 27 juillet 2022 Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône