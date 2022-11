Corrida pédestre nocturne Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Corrida pédestre nocturne Carhaix-Plouguer, 10 décembre 2022, Carhaix-Plouguer. Corrida pédestre nocturne

Carrefour du Kreiz-Ker Carhaix-Plouguer Finistère

2022-12-10 – 2022-12-10 Carhaix-Plouguer

Finistère 14è édition de cette course pédestre de Noël.

Le départ a lieu au carrefour du Kreiz-ker. 8 km sont à parcourir, toutes catégories à partir de cadets. Le circuit est composé de 4 boucles de 2 km. Carhaix-Plouguer

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Carrefour du Kreiz-Ker Carhaix-Plouguer Finistère Ville Carhaix-Plouguer lieuville Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Corrida pédestre nocturne Carhaix-Plouguer 2022-12-10 was last modified: by Corrida pédestre nocturne Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 10 décembre 2022 Carhaix-Plouguer Carrefour du Kreiz-Ker Carhaix-Plouguer Finistère finistère

Carhaix-Plouguer Finistère