Corrida pédestre de la Saint Laurent Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Corrida pédestre de la Saint Laurent Ollioules, 31 juillet 2022, Ollioules. Corrida pédestre de la Saint Laurent

Place Jean Jaurès Ollioules Var

2022-07-31 08:30:00 08:30:00 – 2022-07-31 Ollioules

Var Ollioules Course pédestre en duo 3 X 3 km : chaque coureur fait une boucle de 3 km puis la dernière boucle ensemble.

Course dans les rues d’Ollioules, cadre agréable… Course festive chronométrée. +33 6 31 84 63 01 Ollioules

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Place Jean Jaurès Ollioules Var Ville Ollioules lieuville Ollioules Departement Var

Ollioules Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

Corrida pédestre de la Saint Laurent Ollioules 2022-07-31 was last modified: by Corrida pédestre de la Saint Laurent Ollioules Ollioules 31 juillet 2022 Place Jean Jaurès Ollioules Var

Ollioules Var