Corrida nocturne de l’ENSOA Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Corrida nocturne de l’ENSOA Saint-Maixent-l’École, 20 janvier 2023, Saint-Maixent-l'École . Corrida nocturne de l’ENSOA Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

2023-01-20 19:30:00 – 2023-01-20 Saint-Maixent-l’École

Deux-Sèvres 1ère édition de la corrida nocturne de l’ENSOA.

Vendredi 20 janvier 2023 à 19h30 Pour célébrer la nouvelle année 2023 et son 60e anniversaire, l’ENSOA vous donne rendez-vous pour une course fun de 8KM dans la Ville de Saint-Maixent l’École. Le départ de cette course nocturne sera donné le vendredi 20 janvier à 19h30 place Denfert-Rochereau.

Une corrida avec l’esprit de festivités et convivialité avec près de 1500 personnes attendues. Les frais d’inscription seront reversés à l’association TERRE FRATERNITÉ au profit des blessés de l’Armée de Terre. 1ère édition de la corrida nocturne de l’ENSOA.

Vendredi 20 janvier 2023 à 19h30 Pour célébrer la nouvelle année 2023 et son 60e anniversaire, l’ENSOA vous donne rendez-vous pour une course fun de 8KM dans la Ville de Saint-Maixent l’École. Le départ de cette course nocturne sera donné le vendredi 20 janvier à 19h30 place Denfert-Rochereau.

Une corrida avec l’esprit de festivités et convivialité avec près de 1500 personnes attendues. Les frais d’inscription seront reversés à l’association TERRE FRATERNITÉ au profit des blessés de l’Armée de Terre. Tous droits résevés

Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Sèvres

Corrida nocturne de l’ENSOA Saint-Maixent-l’École 2023-01-20 was last modified: by Corrida nocturne de l’ENSOA Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École 20 janvier 2023 Deux-Sèvres Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École, Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres