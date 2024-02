Corrida « Les adieux d’une idole » Office de Tourisme d’Istres Istres, dimanche 16 juin 2024.

6 TOROS DE JUAN PEDRO DOMECQ 6 (SÉVILLE)

ENRIQUE PONCE

DAVID GALVAN CLEMENTE

Enrique Ponce a inclus Istres dans son circuit d’adieux. Il est vrai que l’histoire tauromachique d’Istres restera liée à Enrique à tout jamais. Imaginez le nombre d’arènes qui auraient aimé l’engager et qui ne pourront pas dû à sa courte saison qu’il a décidé de faire. Il s’est converti en idole d’Istres. De plus, il a accepté de se confronter à cette nouvelle génération. Un après-midi d’émotion qui pourrait bien encore faire histoire.

David Galvan débutera à Istres. Voilà encore un jeune matador de toros en pleine ascension. Malgré des saisons sans contrat et des blessures graves, sa tauromachie est belle, classique et dominatrice.

La régularité de sa saison passée en dit long sur ses capacités. Une belle découverte pour les aficionados français. Enfin Clemente s’est bien gagné ce poste dans ce cartel prestigieux. Il vient d’être déclaré meilleur matador de la temporada dans le Sud-Ouest. Gamarde, Arles, Istres, La Brède, Dax, Bayonne ont vu sa tauromachie si pure et toute son évolution. Mais c’est à Mont-de-Marsan qu’il envoûtera le public. Et quoi de plus élogieux que de toréer avec le maestro Ponce. Ponce qui, d’ailleurs, est ravi de partager l’affiche avec l’un des plus sérieux espoirs de la tauromachie française. EUR.

Début : 2024-06-16 18:00:00

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

