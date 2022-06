Corrida des Remparts Rocroi Rocroi Catégorie d’évènement: Rocroi

2022-08-19 – 2022-08-19 Rocroi Ardennes 5 5 EUR Rocroi Venez vous faufiler dans les rues pavées de la cité fortifiée, arpenter les remparts, foncer dans la poterne… Une course atypique vous attend ! Venez avec votre enthousiasme sportif et votre bonne humeur. La fête foraine, avec musique et petite restauration, vous permettront de finir la soirée dans une chouette ambiance. Vous pouvez venir en famille dès 17h pour en profiter ! Un agréable moment à passer dans la jolie ville étoile, aux fortifications originales: Rocroy. infos.rsn@gmail.com Rocroi

