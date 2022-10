Corrida des Granitiers Le Hinglé Le Hinglé Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Corrida des Granitiers

Le Hinglé, 18 décembre 2022

2022-12-18 10:00:00 – 2022-12-18

Ctes-d’Armor Le Hinglé Organisée par l’association Nos Limites. Au programme :

10h : Marche à pied 9,5 km.

10h30 : Championnat de Bretagne de Joëlettes 10 km.

14h30 : Course à pied 3 km, mesuré route.

15h15 : Course à pied 10 km, labellisé route.

16h30 : Courses Enfants 500m à 1000m. corrida.granitiers@gmail.com https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/2492/corrida-des-granitiers/2022 Le Hinglé

