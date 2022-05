Corrida des Fêtes Saint-Vincent-de-Tyrosse, 17 juillet 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Corrida des Fêtes Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-07-17 18:00:00 – 2022-07-17

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Après une édition 2021 à marquer d’une pierre blanche, avec une corrida historique qui s’est conclue par la sortie en triomphe des trois toreros à l’affiche, la Ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse et Audaz Productions sont heureux de vous annoncer la tenue de la prochaine corrida des Fêtes.

Cette course aura lieu le dimanche 17 juillet 2022, à 18h00. Acteur prépondérant de la corrida mémorable de l’an passé, l’élevage français de Pagès-Mailhan sera répété pour fournir les six toros de la corrida des Fêtes. La bravoure, la classe et la qualité des toros porteurs de la devise azur et blanche avaient enchanté le public en 2021 et permis aux toreros de pleinement exprimer leur style et leur talent. Une ganadería qui vient de remporter un nouveau triomphe dans le sud-ouest, avec l’octroi notamment d’une vuelta posthume au 4e toro de la corrida d’Aignan, le Dimanche de Pâques.

Cette course aura lieu le dimanche 17 juillet 2022, à 18h00. Acteur prépondérant de la corrida mémorable de l’an passé, l’élevage français de Pagès-Mailhan sera répété pour fournir les six toros de la corrida des Fêtes.

+33 5 58 77 12 00

Après une édition 2021 à marquer d’une pierre blanche, avec une corrida historique qui s’est conclue par la sortie en triomphe des trois toreros à l’affiche, la Ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse et Audaz Productions sont heureux de vous annoncer la tenue de la prochaine corrida des Fêtes.

Cette course aura lieu le dimanche 17 juillet 2022, à 18h00. Acteur prépondérant de la corrida mémorable de l’an passé, l’élevage français de Pagès-Mailhan sera répété pour fournir les six toros de la corrida des Fêtes. La bravoure, la classe et la qualité des toros porteurs de la devise azur et blanche avaient enchanté le public en 2021 et permis aux toreros de pleinement exprimer leur style et leur talent. Une ganadería qui vient de remporter un nouveau triomphe dans le sud-ouest, avec l’octroi notamment d’une vuelta posthume au 4e toro de la corrida d’Aignan, le Dimanche de Pâques.

Jean-François Pilès

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2022-05-02 par