Corrida de toros Arles

Bouches-du-Rhône

Corrida de toros Arles, 16 avril 2022, Arles. L' Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles

2022-04-16 16:30:00

6 toros de la ganaderia La Quinta seront combattus par Antonio Ferrera, J.M Manzanares, et Andres Roca Rey Samedi après-midi, cartel de stars , avec Ferrera, Manzanares et Roca Rey qui ont exceptionnellement accepté de se mesurer aux Santacolomas de La Quinta, ganaderia triomphatrice de la temporada européenne.

