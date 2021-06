Arles Amphithéâtre (Les arènes) Arles, Bouches-du-Rhône Corrida de toros Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’évènement: Arles

Corrida de toros Amphithéâtre (Les arènes), 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Arles. Corrida de toros

Amphithéâtre (Les arènes), le samedi 3 juillet à 17:30

CORRIDA DE TOROS EXCEPTIONNELLE HOMMAGE A LA PHOTOGRAPHIE Toros de LA QUINTA Morante de la PUEBLA – Pablo AGUADO – Maxime SOLERA (qui prendra l’alternative). Pour l’occasion, une décoration spéciale sera créée pour rendre hommage à la photographie alors que ce même week-end seront inaugurées les très célèbres Rencontres de la Photographie. Pass Sanitaire obligatoire [arenes-arles.com](https://arenes-arles.com/) Toros de LA QUINTA pour Morante de la PUEBLA – Pablo AGUADO – Maxime SOLERA (qui prendra l’alternative). Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:30:00 2021-07-03T20:00:00

