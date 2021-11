Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor, Paimpol Corrida de Paimpol Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Corrida de Paimpol Paimpol, 27 novembre 2021, Paimpol. Corrida de Paimpol Paimpol

2021-11-27 – 2021-11-27

Paimpol Côtes d’Armor Passage dans les rues pavées du centre ville et sur le port de Paimpol. Tout le parcours est éclairé. Produits locaux offerts à tous les participants. Événement organisé par le Pays de Paimpol Athlétisme au profit de l’association Cœur Santé de Paimpol, 0,50€ reversés par inscription.

Inscriptions ouvertes jusqu’au Samedi 27 Novembre à 15H00. https://listino.fr/cdp-2021 Passage dans les rues pavées du centre ville et sur le port de Paimpol. Tout le parcours est éclairé. Produits locaux offerts à tous les participants. Événement organisé par le Pays de Paimpol Athlétisme au profit de l’association Cœur Santé de Paimpol, 0,50€ reversés par inscription.

Inscriptions ouvertes jusqu’au Samedi 27 Novembre à 15H00. Paimpol

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Ville Paimpol lieuville Paimpol