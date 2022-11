Corrida de Noël – Souvenir de KEN Saint-Gengoux-le-National, 18 décembre 2022, Saint-Gengoux-le-National.

Corrida de Noël – Souvenir de KEN

Place de l'Église Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

2022-12-18 – 2022-12-18

Place de l’Église Eglise

Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire

0 0 EUR CORRIDA de Noël – Souvenir de KEN

Cette animation concourt aux festivités de fin d’année

avec sa traditionnelle descente du Père Noël !

Organisateur : La Cité Marchande en partenariat avec les clubs de Montceau Triathlon et du Vélo-Sport Joncynois.

Principe: La Corrida est une épreuve de course à pied (à partir de 15 ans, cadettes-cadets) disputée dans les rues de la commune de Saint Gengoux-le-National.

Elle est précédée de 3 courses à pied dont 2 pour enfants.

Le site d’accueil est situé Place de l’Église au centre-ville de la cité

médiévale. Il permettra d’installer le retrait des dossards à l’abri, l’arche avec le chronométrage, les secours et bénéficier de sanitaires à proximité (dans le hall de la Mairie et à côté de l’Office de Tourisme).

Départ / Arrivée : Centre-ville de Saint Gengoux-le-National (Place de l’Église).

Épreuves et horaires des courses :

13h00 – Retrait des dossards

14h00 – La poussine, course de 0,9 km pour les Poussins (9 – 10 ans) ou les pupilles FF Triathlon (2012 ;10 ans)

14h20 – La benjaminime, course de 1,95 km pour les Benjamins (11 – 12 ans) ou les pupilles FF Triathlon (2011 ;11 ans) et les Minimes (13 – 14 ans)

15h00 – La ch’tite Corrida, course de 3.90 km (à partir de 15 ans : Cadette – Cadet)

15h45 – La Corrida, course de 9.75 km (à partir de 15 ans)

16h20 – Première arrivée (estimation)

17h00 – Dernière arrivée (estimation)

Inscriptions : uniquement par internet à l’avance.

Les inscriptions sont limitées, telles que 100 places au total pour les deux épreuves jeunes, 150 places pour la Ch’tite Corrida et 250 places pour la Corrida.

Concurrents : Les épreuves sont ouvertes, pour les majeurs, sur présentation d’une licence de sport ou d’un certificat médical ; pour les mineurs, sur présentation d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur voir sinon d’un certificat médical (en cas d’au moins une

réponse « oui » à ce questionnaire).

Parcours :

1/ Le circuit de la course des poussins mesure 0,9km dans les rues de

Saint-Gengoux-le-National ; il est à parcourir une fois et il emprunte des ruelles et des voies pavées.

Les routes et voies publiques seront prioritairement fermées à la circulation par des barrières et sécurisées avec des signaleurs fixés pour les carrefours qui ne pourront pas être fermés physiquement par des barrières.

2/ Le circuit principal (Corrida, Ch’tite Corrida, Benjamins et Minimes) mesure 1,95km, environ, dans les rues de Saint-Gengoux-le-National ; il est à parcourir une, deux ou cinq fois en fonction des courses ou il emprunte des ruelles et des voies pavées.

Les routes et voies publiques seront prioritairement fermées à la circulation par des barrières et sécurisées avec des signaleurs fixés pour les carrefours qui ne pourront pas être fermés physiquement par des barrières.

pubsbret@sfr.fr https://www.chronometrage.com/evenement/6-eme-corrida-de-noel-souvenir-de-ken

Place de l’Église Eglise Saint-Gengoux-le-National

