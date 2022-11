Corrida de Noël Plouarzel Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Corrida de Noël

Place Général de Gaulle Plouarzel Finistère

Place Général de Gaulle Plouarzel Finistère

2022-12-18 11:30:00 – 2022-12-18 15:00:00

Finistère Plouarzel Plouarzel Animation organise sa 6ème Corrida de Noël. La finale de la coupe du monde de football a lieu à 16h, nos courses sont donc décalées plus tôt dans la journée.

Dans une ambiance festive à l’approche des fêtes, venez courir une des 5 courses. Au programme : à 11h30 : trois courses enfants de 6 à 12 ans, à 13h : une course de 5 km et à 13h45 une course de 10 km.

Courses enfants : inscriptions sur place. 5 et 10 kms : uniquement en ligne jusqu’au vendredi 16 décembre à 23h30 sur Plouarzel.fr ou chrono.course Buvette sur place. Plusieurs prix à gagner pour les meilleurs déguisements. corrida.plouarzel@gmail.com https://www.plouarzel.fr/la-corrida.html Plouarzel

