Corrida de Noël Plouarzel

Plouarzel Finistère Plouarzel Venez participer à l’une des courses homme, femme ou enfant dans une ambiance festive. Les inscriptions sont ouvertes à tous (à partir de 6 ans) sur le site : https://www.plouarzel.fr/la-corrida.html

Venez participer à l'une des courses homme, femme ou enfant dans une ambiance festive. Les inscriptions sont ouvertes à tous (à partir de 6 ans) sur le site : https://www.plouarzel.fr/la-corrida.html

Que vous soyez coureurs ou spectateurs, l'esprit de noël sera au rendez-vous. Une buvette sera également présente sur place ou vous pourrez vous réchauffer en buvant de la soupe, du vin chaud ou du chocolat chaud. A 16h, 3 courses enfants 6 à 12ans, à 17h30 5km homme et femme et à 18h30 10km mixte.

