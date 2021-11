Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère, Ploudalmézeau Corrida de l’Iroise Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau Finistère La Corrida de l’Iroise est une course à pied urbaine organisée par l’association « Courir à Ploudal ».

Le parcours est constitué de 4 boucles de 2.5km à faire 2 fois pour le 5km et 4 fois pour le 10km, spectacle garanti ! contact@couriraploudal.fr http://www.corrida-iroise.fr/ La Corrida de l’Iroise est une course à pied urbaine organisée par l’association « Courir à Ploudal ».

