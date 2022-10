Corrida de l’espoir et corri’dames Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Loudéac

Corrida de l’espoir et corri’dames Loudéac, 19 novembre 2022, Loudéac. Corrida de l’espoir et corri’dames

Champ de Foire Loudéac Ctes-d’Armor

2022-11-19 – 2022-11-19 Loudéac

Ctes-d’Armor 8ème édition de la corrida de l’espoir. Au profit de la lutte contre le cancer.

Corri’dames (réservée aux femmes) – 5km – Départ à 17h15.

Corrida de l’espoir – 10km – Départ à 18h30. Ouvert à tous.

Course des petits -Départ 15h30.

Deux services de restauration sur place (réservation conseillée). http://klikego.com/ Loudéac

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Loudéac Autres Lieu Loudéac Adresse Champ de Foire Loudéac Ctes-d'Armor Ville Loudéac lieuville Loudéac Departement Ctes-d'Armor

Loudéac Loudéac Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudeac/

Corrida de l’espoir et corri’dames Loudéac 2022-11-19 was last modified: by Corrida de l’espoir et corri’dames Loudéac Loudéac 19 novembre 2022 Champ de Foire Loudéac Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor loudeac

Loudéac Ctes-d'Armor