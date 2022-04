corrida de la Vierge dorée Basilique Notre-Dame de Brebières, 13 mai 2022, Albert.

corrida de la Vierge dorée

Basilique Notre-Dame de Brebières, le vendredi 13 mai à 17:00

Les Amis de la Basilique et l’Albert Méaulte Aérospatial Athlétic Club organisent en partenariat avec la Ville d’Albert la Corrida de la Vierge dorée. L’événement se tiendra **le vendredi 13 mai 2022, de 17h30 à 22h**. Les départs et arrivées se dérouleront sur la place de la Basilique. Programme : * 17h30 : Marche de 6km (3€) * 18h15 : course des écoliers d’Albert * 19h15 : Courses des serveuses et garçons de café (5€) * 19h45 : Course de 5km coureurs + 23min (8€) * 20h30 : course de 5km coureurs – 23 min (8€)

Sur inscription

Les amis de la Basilique et l’association Albert Méaulte Aérospatial Athlétic Club organise la corrida de la vierge dorée le 13 mai 2022.

Basilique Notre-Dame de Brebières place d’Armes, Albert Albert Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T17:00:00 2022-05-13T23:00:00