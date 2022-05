Corrida de la Saint Jean

2022-06-26 18:00:00 – 2022-06-26 Cette année 2022 sera une année exceptionnelle pour les arènes de Saint-Sever…

Au programme :

6 toros de La Ventana del Puerto et Puerto de San Lorenzo pour un affrontement au sommet entre

Daniel LUQUE et Emilio DE JUSTO, les deux toreros de prédilection de l’aficion du sud-ouest. Ce

duel en terres chalossaises sera arbitré par le montois Thomas DUFAU, sorti “a hombros” des

