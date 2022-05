Corrida «De la Maestria Nati” pour le grand défi Nîmois, 19 juin 2022, .

Corrida «De la Maestria Nati” pour le grand défi Nîmois

2022-06-19 – 2022-06-19

Ce sera l’hommage à la Maestra Nati mais aussi un clin d’oeil à l’histoire des toreros français. Un mano a mano 100 % nîmois.

Le triomphateur de cette matinée, qui s’annonce déjà très passionnante, recevra le magnifique capote tout d’or brodé qu’a confectionné la Maestra Nati à l’effigie d’Istres. Tout un symbole autour de cette cape qu’un Français remportera donc.

50 ans après le début de l’histoire des toreros français, dont les pionniers sont Alain Montcouquiol et Simon Casas, l’ascension des matadors français n’a cessé d’être confortée. Ce qui paraissait invraisemblable est d’actualité aujourd’hui. Dans une arène du Sud-Est, un cartel, proposé à l’aficion, 100 % français et prenant ainsi une place prépondérante parmi les trois autres

corridas annoncées.

La rivalité et la complicité qui existent entre nos deux compatriotes rendra cette matinée très passionnante. Les toros de Jean-Marie Raymond, qui ont brillé en octobre dernier, arbitreront ce mano a mano. Adrien Salenc a réalisé une très belle saison 2021, en étant régulier, sérieux et en affrontant tous les encastes. Il fut magnifique à Istres en août dernier. El Rafi, dont ce fut sa première

saison dans la cour des grands, débutera chez nous. Il n’est pas resté en retrait non plus l’an passé, Nîmes, Arles, Béziers en ont été témoins. Voilà deux garçons pétris de qualité ! On attend tous « competencia » et complicité des deux enfants de Nîmes et qui auront la responsabilité de continuer l’histoire des toreros français ! Une belle histoire !

Le jury qui attribuera la cape de paseo au triomphateur sera composé du Maestro Juan Antonio Ruiz « Espartaco »,

Enrique Vera et Antoine Cervantes (pdt de la CTEM).

Avec 6 TOROS DE VIRGEN MARIA 6

(SÉVILLE)

« Mano a Mano »

Adrien Salenc – « El Rafi »

Sobresaliente : Jérémy Banti

dernière mise à jour : 2022-02-10 par