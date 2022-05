Corrida “De la Forge”, 17 juin 2022, .

Corrida “De la Forge”

2022-06-17 – 2022-06-17

Pourquoi la forge ? Cela résume bien le parcours héroïque de nos trois matadors. L’abnégation, l’ambition et cette force de caractère à surmonter l’insurmontable. C’est un pari osé que les organisateurs tentent cette année pour l’ouverture de la feria. Un cartel percutant dès le début, avec une ganaderia qui fera ses débuts à Istres. Les fameux Pedraza de Yeltes. Élevage

aujourd’hui réputé et qui a gagné ses galons en une décennie seulement. Les Pedraza sont des toros impressionnants avec une morphologie bien définie.

Les aficionados attendent énormément du tercio de piques car le spectacle peut être grand, comme l’an passé à Mont-de-Marsan. Ils sont peu nombreux à souhaiter se frotter aux Pedraza !

C’est un cartel de qualité que nous vous proposons avec le matador d’expérience Manuel Escribano qui a réalisé une grande temporada en 2021. Son toréo se bonifie avec le temps et comme sa technique est de marbre, nous avons là une valeur sûre.

Il sera accompagné au paséo par Javier Cortés qui revient de loin après sa grave blessure à l’oeil à Madrid en 2019. Cette même année, il triompha à Istres face aux sérieux toros du Curé de Valverde. C’était donc l’occasion, en toute légitimité, de le reprogrammer au Palio.

Enfin le troisième matador sera Jésus Enrique Colombo. Il est encore dans l’esprit de tous puisqu’il triompha en majuscule en

octobre dernier face aux toros de Virgen Maria. Quelle générosité, quelle envie de devenir figura ! Ce garçon est remarquable et il a tout simplement gagné son engagement dans notre feria.

Un cartel passionnant avec trois « tios » face à une grande ganaderia.

La CTEM remettra le prix « Jean Teisseire » au meilleur matador et le Toro Club d’Istres, celui de « Maurice Priaulet »,au meilleur picador.

Avec Manuel Escribano – Javier Cortés – « Colombo »

6 TOROS DE PEDRAZA DE YELTES (SALAMANQUE)

dernière mise à jour : 2022-02-10 par