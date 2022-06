Corrida de la Brède La Brède, 25 juin 2022, La Brède.

Corrida de la Brède

2022-06-25 – 2022-06-25

La Brède célébrera sa corrida des fêtes de la Rosière et répétera les toros de l’élevage andalou « Fuente Ymbro ». L’artiste Curro Diaz reviendra triompher sur le sable brédois, mais aussi le matador français Juan Leal et le béarnais Dorian Canton.

Vers 11h30, novillada non piquée.

A 18h00, corrida dans les arènes avec les matadors énoncés et la cavalerie Alain Bonijol.

A 21h, deux concerts gratuits avec Remy le musicien et le groupe mythique des années 80 Zouk Machine.

Réservation en ligne possible.

Jusqu’au 24 juin: permanences pour réserver au bureau des arènes (5 place Montesquieu)

Les lundis et jeudis de 14h à 18h30, les mercredis de 9h à 12h, le vendredi 24 juin de 14h à 18h30.

Le samedi 25 juin, possibilité d’achats de billets aux arènes sur le parc de l’espérance.

+33 5 56 20 20 30

