Corrida de la Beaujoire – Course solidaire Stade de la Beaujoire, 26 décembre 2021, Nantes.

2021-12-26 Courses sur l’esplanade, chemins naturels autour et dans le stade de la Beaujoire

Horaire : 14:15

Après une année blanche, le dimanche 26 décembre 2021, l’ALPAC aura à nouveau et pour la 37e fois le plaisir de vous accueillir pour son trail urbain : la Corrida de la Beaujoire.Le parcours proposera à nouveau des sections roulantes, des passages natures et les marches du stade, avec toujours pour arrivée le haut de l’escalier de la tribune Jules Verne.Épreuves sportives toutes mixtes, solidaires, familiales (des courses sont proposées aux coureurs de plus de 8 ans) et populaires.La Corrida se veut festive, les coureurs sont invités à venir déguisés ; les plus beaux seront récompensés.La Parade déguisée permet à tous, sans limite d’âge ni condition physique, de rentrer aussi dans le stade et de courir sur le bord de la pelouse. Course solidaire, l’ALPAC soutiendra à travers cet évènement « Bony & Me », association qui soutient la recherche nantaise sur l’ostéosarcome. à 14h15 – Ronde de Noël – 1,2 km : né(e)s de 2009 à 2012 / gratuità 14h25 – Grande ronde de Noël – 2 km : né(e)s en 2007 et 2008 / gratuità 15h00 – Corrida de la Beaujoire – 9,6 km : né(e)s avant 2006 – 10 €à 16h05 – Course déguisée – parade : tout public – 1 € Dossards à récupérer au Pavillon de la Beaujoire : Dimanche 26 décembre dès 13h45 Inscription : www.timepulse.run

Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300