CORRIDA «CHARRA – MEXICAINE» Istres, 19 juin 2022

Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres

2022-06-19 18:00:00

Istres Bouches-du-Rhône

Le spectacle que tout le monde attend : La corrida « Charra » en clôture ! Un spectacle dans le spectacle !

Pour cette corrida si particulière, l’élevage Victoriano del Rio revient au Palio pour la 3e année consécutive. Le ganadero, totalement investi avec Istres, présentera une fois de plus une très belle corrida de toros. Le cartel réunira trois des grands triomphateurs de la temporada sud-américaine.

Le Mexicain de l’étape sera Léo Valadez, que les aficionados ont découvert l’an passé et ce fut une bien belle surprise. Il se sera gagné en toute logique son inclusion dans ce cartel. Torero puissant, athlétique, doté d’une grande technique malgré son jeune âge et courageux sont ses atouts majeurs pour se hisser parmi les toreros sud-américains les plus intéressants du

moment.

Les Istréens retrouveront celui qui toréa deux corridas l’an passé et qui se donna à fond notamment lors de la corrida « Charra ». Antonio Ferrera a un concept du toréo bien différent des autres et une nouvelle étape commence pour lui alors qu’il vient de confier sa carrière à la maestra Cristina Sanchez.

Enfin, c’est avec un sentiment de fierté que débutera chez nous Emilio de Justo. 2021 aura été sa consécration définitive.

Grosse saison avec des triomphes à Madrid à plusieurs reprises et à Séville. Sa trajectoire est un exemple pour tous car, il n’y a pas si longtemps que ça, Emilio de Justo n’avait quasiment pas de contrats. En quatre ans, il réussira à faire partie du haut du tableau.

Avec Antonio Ferrera – Emilio de Justo – Léo Valadez

6 TOROS DE VICTORIANO DEL RIO (MADRID)

Animations : les Mariachis Del Sol et les Charros Mexicanos de Zermeno

Décoration des arènes par le groupe mexicain Real de 14

Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres

