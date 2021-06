Corrida Charra-Mexicaine Istres, 20 juin 2021-20 juin 2021, Istres.

Corrida Charra-Mexicaine 2021-06-20 17:30:00 – 2021-06-20 Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat

Istres 13800

Décoration des arènes par Tom Garcia,

Animations avec les Mariachis del Sol, Marco Zermeno et ses « Charros »

Enrique Ponce

Paco Ureña

Luis David

Victoriano del Rio : Une ganaderia à la mode !



Absent car blessé en 2019, il ne put toréer en 2020 non plus cette corrida si particulière. Il y fera son retour, lui un amoureux du Mexique, lui une idole là-bas. Avec Paco Ureña, nous sommes ravis qu’il revienne au Palio. Ce sera son 3e paseo à Istres.

Il toréa rappelez-vous lors de la féria 2018, les Adolfo Martin en distillant une sublime faena. Toreria, courage et pouvoir le caractérisent si bien et malgré son handicap, il s’est hissé au plus haut niveau.

Enfin, le jeune matador mexicain assoiffé de triomphes complétera cette affiche magnifique. On l’apprécie beaucoup ici à Istres et il nous le rend bien. Luis David a toujours brillé chez nous. Il sera le digne représentant de sa patrie. Une « tarde de toros » bien différente !

