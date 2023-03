Corrida Arènes Saint-Sever Catégories d’Évènement: Landes

Landes 0 EUR Dans le cadre des Fêtes de Saint-Jean, à Saint-Sever se tiendra la corrida le dimanche. Ce sera un Mano a Mano au sommet entre Sébastien CASTELLA et Emilio DE JUSTO face à 6 toros de La Ventana del Puerto – Puerto de San Lorenzo.

Dans les arènes de Saint-Sever, il fera le paseo accompagné de Emilio DE JUSTO l’un des toreros de prédilection de l’Afición française. Emilio fait actuellement campagne avec succès en Amérique du Sud. En avril dernier, il avait interrompu sa temporada à la suite d’une blessure mais signa par la suite un retour fulgurant dans les arènes d’août à octobre, participant à 13 corridas et sortant 11 fois en triomphe des arènes.

Billetterie à l’Office de tourisme à Saint-Sever. +33 5 58 76 34 64 Flora Valette

