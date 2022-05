Corrida “Alternative”, 18 juin 2022, .

Corrida “Alternative”

2022-06-18 – 2022-06-18

Les Jandilla reviennent à Istres. Cet élevage a reçu le prix de la meilleure corrida du Sud-Est l’an passé. C’est un grand lot qu’ont réservé les organisateurs et beaucoup d’espoir jaillit de cette tarde de toros.

Une corrida où un jeune Français va prendre son alternative. Il lutte depuis des années pour ça !

Ce sera d’ailleurs la 4e alternative de l’histoire des arènes d’Istres.

Carlos Olsina va devenir matador de toros ! Le 71e matador français.

Le jeune Biterrois a toréé pendant trois temporadas en novillada et a séduit le difficile public de Madrid lors de sa présentation juste avant le début de la pandémie. Souhaitons-lui de triompher en ce jour si particulier.

Le Parrain n’est autre que Jose Mari Manzanares qui revient chez nous avec encore plus d’aura. C’est une star incontestable de la tauromachie et sa saison 2021 aura été importante. Triomphes majuscules à Béziers et à Nîmes notamment. Espérons qu’un des toros de Jandilla lui laissera envoûter, comme il sait le faire, le public du Palio.

Enfin, le témoin sera le grand triomphateur de la feria d’Istres 2021, Paco Ureña. Rien n’est plus légitime que de le reprogrammer dans nos arènes. Sa faena face à ce grand toro de Victoriano del Rio fut tout simplement un véritable chef-d’oeuvre !

Avec Jose Mari Manzanares – Paco Ureña – Carlos Olsina

6 TOROS DE JANDILLA (CACERES)

dernière mise à jour : 2022-02-10 par