Corrida à cheval

Corrida à cheval, 30 juillet 2022, . Corrida à cheval

2022-07-30 18:30:00 – 2022-07-30 20:30:00 Toros de Romão Tenorio (Portugal) nSergio DOMÌNGUEZ nLéa VICENS nGuillermo HERMOSO DE MENDOZA nLa chouchou indiscutable de Bayonne, Léa, le brillant cavalier de la Rioja Sergio DOMINGUEZ et le retour à Bayonne de Guillermo HERMOSO DE MENDOZA, après son grand triomphe l'an passé dans les arènes basques. n Un joli clin d'œil aussi adressé aux Navarrais, dans le cadre du jumelage Bayonne-Pampelune. Office de Tourisme de Bayonne dernière mise à jour : 2022-04-04 par

