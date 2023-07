Inventaire des animaux nocturnes Corrèze, 29 juillet 2023, Corrèze.

Equipés de matériel spécifique, nous cheminerons dans la vallée sauvage de la Corrèze, à l’écoute des bruits de la nuit et à la recherche d’insectes nocturnes. Les découvertes permettront ainsi de participer à l’inventaire de la faune du site. RDV parking de La Courdure. Sur réservation – 25 personnes max..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 23:30:00. .

Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Equipped with special equipment, we’ll make our way through the wild Corrèze valley, listening to the sounds of the night and looking for nocturnal insects. These discoveries will enable us to take part in the inventory of the site’s fauna. RDV La Courdure parking lot. Booking essential – 25 people max.

Equipados con material especial, nos adentraremos en el salvaje valle de Corrèze, escuchando los sonidos de la noche y buscando insectos nocturnos. Estos descubrimientos nos permitirán participar en el inventario de la fauna del lugar. Punto de encuentro en el aparcamiento de La Courdure. Imprescindible reservar – 25 personas máximo.

Ausgestattet mit spezieller Ausrüstung wandern wir durch das wilde Tal des Flusses Corrèze, lauschen den Geräuschen der Nacht und suchen nach nachtaktiven Insekten. Die Entdeckungen werden es uns ermöglichen, an der Bestandsaufnahme der Fauna des Ortes teilzunehmen. RDV Parkplatz von La Courdure. Mit Reservierung – max. 25 Personen.

