Chaque participant produit une œuvre individuelle qui, en étant assemblée en fin de production, crée une œuvre collective.

Les artistes abordés:

Jef Aerosol

JR

Jacques Villeglé Les techniques utilisées:

Pochoirs

Peinture à la bombe à eau Photographie / prise de vue Découpage

Collage

2023-08-03T16:00:00+02:00 – 2023-08-03T22:00:00+02:00

