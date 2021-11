Correspondances amoureuses Médiathèque de Samatan, 21 janvier 2022, Samatan.

Correspondances amoureuses

Médiathèque de Samatan, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

La médiathèque de Samatan et ses partenaires pour les Nuits de la lecture (Scènes Matalis, Maison des Écritures, Médiathèque de Lombez et Librairie La Buisssonnière) organise une soirée « Lecture à haute-voix » autour des correspondances amoureuses. La littérature est riche d’échanges épistolaires impliquant des écrivains · écrivaines (Alfred de Musset et Geoge Sand ; Henry Miller et Anais Nin ; Albert Camus et Maria Casares). La médiathèque de Samatan propose de (re)découvrir ces échanges à travers des lectures à voix-haute, des échanges et des conseils de lecture pour tout·e·s les amoureux de la lecture et de la littérature !

Lecture à haute-voix autour des correspondances amoureuses (notamment celles d’Albert Camus et Maria Casarès)

Médiathèque de Samatan Place des Cordeliers 32130 Samatan Samatan Gers



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00