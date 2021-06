Paris Théâtre de la Reine Blanche Paris Correspondance avec La Mouette (C’est avec Plaisir que je vous ébouillanterais) Théâtre de la Reine Blanche Paris Catégorie d’évènement: Paris

Correspondance avec La Mouette (C’est avec Plaisir que je vous ébouillanterais) Théâtre de la Reine Blanche, 24 août 2021-24 août 2021, Paris. Correspondance avec La Mouette (C’est avec Plaisir que je vous ébouillanterais)

du mardi 24 août au samedi 9 octobre à Théâtre de la Reine Blanche

Lui, c’est Anton Tchekhov, elle, c’est Lydia Mizinova, La Mouette. Ils se plaisent, se désirent, se titillent, s’agacent, se manquent. Ils s’écriront presque 10 ans. Allègresse, férocité , joie, tragédie, propos amoureux, bavardages, une ouverture sur l’atelier de l’ écrivain, voici ce qu’on trouve dans leur correspondance. Sous cette lumière, La Mouette – sans rien perdre de sa complexité ni de son mystère, gagne quelque chose d’infiniment concret…

25 € – 20 € – 10€ – Invitations pour les officiels…

Cie l’Oubli Des Cerisiers (O.D.C) – Nicolas Struve Théâtre de la Reine Blanche 2 bis Passage Ruelle 75018 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T21:00:00 2021-08-24T22:15:00;2021-08-26T21:00:00 2021-08-26T22:15:00;2021-08-28T21:00:00 2021-08-28T22:15:00;2021-08-31T21:00:00 2021-08-31T22:15:00;2021-09-02T21:00:00 2021-09-02T22:15:00;2021-09-07T21:00:00 2021-09-07T22:15:00;2021-09-09T21:00:00 2021-09-09T22:15:00;2021-09-11T21:00:00 2021-09-11T22:15:00;2021-09-14T21:00:00 2021-09-14T22:15:00;2021-09-16T21:00:00 2021-09-16T22:15:00;2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:15:00;2021-09-21T21:00:00 2021-09-21T22:15:00;2021-09-23T21:00:00 2021-09-23T22:15:00;2021-09-25T21:00:00 2021-09-25T22:15:00;2021-09-28T21:00:00 2021-09-28T22:15:00;2021-09-30T21:00:00 2021-09-30T22:15:00;2021-10-02T21:00:00 2021-10-02T22:15:00;2021-10-05T21:00:00 2021-10-05T22:15:00;2021-10-07T21:00:00 2021-10-07T22:15:00;2021-10-09T21:00:00 2021-10-09T22:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre de la Reine Blanche Adresse 2 bis Passage Ruelle 75018 Paris Ville Paris lieuville Théâtre de la Reine Blanche Paris