LES PRINTEMPS DU MONDE 2023

FESTIVAL DES MUSIQUES DU MONDE Week-end de Pentecôte :

26 – 27 – 28 MAI 2023, à Correns 26 – 28 mai 1

https://le-chantier.festik.net/ 10 CONCERTS | CRÉATIONS / JEUNE PUBLIC / BALÈTI / FANFARE / EXPOSITIONS

SISSOKO / SEGAL / PARISIEN / PEIRANI Mali / France • HÂL – 4tet CHEMIRANI Iran / Inde / Irlande • CRISTIANO NASCIMENTO / WIM WELKER Brésil • LEILA NEGRAU Maloya • LAMINE DIAGNE Jeune public • GASHCA ORKESTAR Taraf, Balkans • PNEVMATIKO Rebétiko Grec • SERR / SERE Òc / Egypte • JOCELYN BALU & BORUMBA Rumba congolaise • CASTANHA É VINOVÈL Balèti

