Espace toros Corrales de Gimeaux Arles, 3 septembre 2023, Arles.

Espace toros 3 – 7 septembre Corrales de Gimeaux Entrée libre

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

11h : Inauguration

12h : Tienta Bolsin de 3 vaches – Ganaderia Fernay avec les élèves de l’école taurine d’Arles

16h : Encuentro des aficionados prácticos : 2 vaches ganaderia Pascal Mailhan pour les membres de l’association Arlésienne Torero & Passion et 2 vaches ganaderia Jalabert Frs pour l’association des Aficionados prácticos

LUNDI 4 SEPTEMBRE

18h : Course Camarguaise – Manade des Baumelles avec l’école de raseteurs d’Arles

MARDI 5 SEPTEMBRE

18h : Tienta Bolsin de 3 vaches – Ganaderia Charlotte Yonnet avec les élèves de l’école taurine d’Arles

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

Journée de LA JEUNE AFICION

14h à 18h : Animations pour les enfants

14h : Toreo de salon – Initiation à la course Camarguaise

15h : 2 vaches pour les plus jeunes raseteurs de l’école de raseteurs d’Arles / 2 becerras ganaderia Giraud pour les plus jeunes de l’école taurine du Pays Arles

18h : Course Camarguaise -Manade Layalle avec l’école de raseteurs d’Arles

JEUDI 7 SEPTEMBRE

18h : 3 Becerros avec mise à mort – Ganaderia Tardieu Frs avec les élèves de l’école taurine d’Arles

19h : Rencontre avec les mayorales de la feria (organisée par la CTEM)

19h à 23h : Soirée Tapas

Corrales de Gimeaux Route de Gimeaux, 13200 Arles Arles 13200 Gimeaux Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

