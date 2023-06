Le revivre des bodegas Corrales de Gimeaux Arles, 8 juillet 2023, Arles.

Le revivre des bodegas Samedi 8 juillet, 09h00 Corrales de Gimeaux Entrée libre

Le samedi 8 juillet rendez-vous pour le revivre des bodegas El Sitio et El Deportivo pour un avant goût festif de la feria !

Aux corrales de Gimeaux toute la journée animations taurines, présentation de l’école taurine de course camarguaise, tienta de l’école taurine d’Arles et initiation à la tauromachie pour tous sous forme de jeux d’arènes !

Pour les enfants balades à poney et jeux gonflables.

Sur place retrouvez une buvette avec snacking panini hot-dog sandwich etc.. ou repas avec menu feria ( Paëlla-salade-dessert) réservation conseillée. Soirée ambiance bodega assurée par un DJ de la région jusqu’au bout de la nuit pour une soirée feria dans les arènes du corrales !

Le but de cet événement est de permettre à tous de revivre l’ambiance de la feria et de profiter d’une belle journée d’été avec jeux, animation, diversité des tauromachies et apéritif d’ambiance bodega pour rire, partager et s’amuser !

Informations complémentaires : entrée libre, parking sur place, accessibilités pour personnes à mobilités réduites, nombreuses places assises

Corrales de Gimeaux Route de Gimeaux, 13200 Arles Arles 13200 Gimeaux Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-07-08T09:00:00+02:00 – 2023-07-09T00:59:00+02:00

Journée festive journée taurine