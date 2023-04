À la découverte des sablons La Grande Roche, 27 mai 2023, Corquoy.

Venez découvrir cette flore remarquable et cette faune diversifiée des rives du Cher..

Samedi 2023-05-27 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-27 . 3 EUR.

La Grande Roche

Corquoy 18190 Cher Centre-Val de Loire



Come and discover the remarkable flora and diverse fauna of the banks of the Cher.

Venga a descubrir la extraordinaria flora y la diversa fauna de las orillas del Cher.

Entdecken Sie diese bemerkenswerte Flora und die vielfältige Fauna am Ufer des Cher.

Mise à jour le 2023-02-23 par BERRY