À la découverte des sablons Corquoy, dimanche 1 septembre 2024.

À la découverte des sablons Corquoy Cher

Début : Dimanche 2024-09-01

fin : 2024-09-01

Venez découvrir cette flore remarquable et cette faune diversifiée des rives du Cher.

Cette animation est proposée par Nature Images Découverte.

Espace naturel sensible et préservé dans la vallée du Cher. Divagations sur pelouses, prairies et rives alluviales.

3 EUR.

La Grande Roche

Corquoy 18190 Cher Centre-Val de Loire



