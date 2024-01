Matinée sur les rives du Cher Corquoy, samedi 9 mars 2024.

Matinée sur les rives du Cher Corquoy Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-09

fin : 2024-03-09

Découverte accompagnée des Sablons de Corquoy, espace naturel sensible et protégé.

Accompagnés d’un guide nature, vous aurez une approche sur la sensibilisation des Sablons de Corquoy. Identifiez les indices de présence et observez ce milieu alluvial préservé, en matinée. Sur inscription.

3 EUR.

Corquoy 18190 Cher Centre-Val de Loire



