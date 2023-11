Corpus Machina : Exposition en Off de Paris Photo Consulat Voltaire Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 08 novembre 2023 au lundi 13 novembre 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 105 ans. gratuit sous condition

« Depuis que l’humanité fabrique des outils, elle les conçoit à l’image de notre corps. Ils la complètent, en accentuant son efficacité, sa puissance, sa précision ou sa vitesse.

La structure même de la machine est fondamentalement organique : une énergie est transformée par un réseau complexe de circuits, de fluides, d’émetteurs et de récepteurs (sang ou graisse, nerfs ou câbles, muscles ou rouages). Pourtant il semble qu’à mesure de son perfectionnement et de la diversification de ses actions, frontières et influences mutuelles se troublent et se chevauchent.

Corpus Machina réunit douze photographes qui interrogent la nature et les causes de ces porosités à travers un médium lui-même en conflit perpétuel entre sa nature mécanique et sa portée émotionnelle : la photographie. »

Consulat Voltaire 14 avenue parmentier 75011 Paris

Contact : https://www.leconsulat.org/events/corpus-machina-exposition/ +33676065855 adaptismspace@gmail.com https://my.weezevent.com/corpus-machina-exposition?

© Adaptism Affiche de l’exposition photo Corpus Machina au Consulat Voltaire